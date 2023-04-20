Дин Лижэнь — о восьмой партии: я упустил как минимум два шанса выиграть

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался о ничейном результате в восьмой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.

«В эпизоде с ходом Фh2 я не досчитал линию. У меня было не так много времени, и чтобы не проиграть, как в прошлой партии, я решил действовать быстрее.

Конечно, лучше всего делать хорошие ходы так быстро, как только это возможно, но после дебюта на доске возникла очень неясная позиция с большим количеством возможностей. Я пытался понять, что будет лучше всего для меня, и это заняло у меня много времени.

Я упустил как минимум два выигрыша. Это очень плохо. Я чувствую себя уставшим после долгой партии», — приводит слова Лижэня «Чемпионат».

Ничья была зафиксирована на 45-м ходу. Счёт в противостоянии — 4,5 — 3,5 в пользу россиянина. Следующая партия состоится 21 апреля.

Ранее Непомнящий поделился мнением о восьмой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.