Дин Лижэнь — о восьмой партии: я упустил как минимум два шанса выиграть

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Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался о ничейном результате в восьмой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.
Дин Лижэнь — о восьмой партии: я упустил как минимум два шанса выиграть
  • Gettyimages.ru
  • © Miguel Pereira

«В эпизоде с ходом Фh2 я не досчитал линию. У меня было не так много времени, и чтобы не проиграть, как в прошлой партии, я решил действовать быстрее.

Конечно, лучше всего делать хорошие ходы так быстро, как только это возможно, но после дебюта на доске возникла очень неясная позиция с большим количеством возможностей. Я пытался понять, что будет лучше всего для меня, и это заняло у меня много времени.

Я упустил как минимум два выигрыша. Это очень плохо. Я чувствую себя уставшим после долгой партии», — приводит слова Лижэня «Чемпионат».

Ничья была зафиксирована на 45-м ходу. Счёт в противостоянии — 4,5 — 3,5 в пользу россиянина. Следующая партия состоится 21 апреля.

Ранее Непомнящий поделился мнением о восьмой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.

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