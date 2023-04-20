Смолов — об обещании выиграть Кубок России: я это говорил в контексте эмоций

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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о своём прошлогоднем обещании болельщикам выиграть Кубок России.
Смолов — об обещании выиграть Кубок России: я это говорил в контексте эмоций
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я это говорил (давал обещание после финала Кубка-2021/22) в контексте эмоций, во-первых. Во-вторых, реально была классная поддержка: полные «Лужники», хотелось порадовать болельщиков «Динамо». Я там начинал в 2007 году, мечтал выиграть трофей, думал: блин, как было бы это круто — так как долго «Динамо» ничего не выигрывало. И вот я вернулся сейчас и есть возможность завоевать титул. 

Конечно, искренне этого хотел. Поэтому это и пообещал — потому что оставался тренер: я рассчитывал, что будет та же команда, ребята (на тот момент) не уходили. Но потом всё изменилось. 

Да, я не сдержал обещание перед болельщиками, к моему сожалению. Но я действительно хотел пройти «Акрон», даже при том, что не мог в тот момент находиться на поле», — сказал Смолов на YouTube-канале Российской премьер-лиги.

Встреча между столичным клубом и «Акроном» проходила 4 апреля в Москве и завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Акрона» — 4:1.

Ранее Смолов уладил конфликт с журналистом, которого назвал клоуном.

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