Гуменник заявил о бессмысленности обучения в общеобразовательной школе

Российский фигурист Пётр Гуменник заявил, что не ходил в общеобразовательную школу, так как там нет хорошего обучения.

«Когда ходил, только хуже было, потому что я считаю, что ходить в обычную общеобразовательную школу вообще не стоит. Обучения там особо хорошего нет, и мне кажется, там только время теряется.

По восемь часов в день уходит, а я с репетитором сам занимался гораздо меньше: где-то по часу в день», — приводит слова Гуменника «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 Гуменник одержал победу в финале Гран-при России по фигурному катанию. По сумме двух программ фигурист набрал 282,12 балла.

Ранее Гуменник оценил своё выступление в финале Гран-при России по фигурному катанию.