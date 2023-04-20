Гуменник заявил о бессмысленности обучения в общеобразовательной школе
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«Когда ходил, только хуже было, потому что я считаю, что ходить в обычную общеобразовательную школу вообще не стоит. Обучения там особо хорошего нет, и мне кажется, там только время теряется.
По восемь часов в день уходит, а я с репетитором сам занимался гораздо меньше: где-то по часу в день», — приводит слова Гуменника «Чемпионат».
В сезоне-2022/23 Гуменник одержал победу в финале Гран-при России по фигурному катанию. По сумме двух программ фигурист набрал 282,12 балла.
Ранее Гуменник оценил своё выступление в финале Гран-при России по фигурному катанию.