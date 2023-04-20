Галтье планирует остаться главным тренером ПСЖ в следующем сезоне

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Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье уверен, что останется во главе команды в следующем сезоне.
Галтье планирует остаться главным тренером ПСЖ в следующем сезоне
  • AP
  • © Christophe Galtier

«Мы работаем с советником ПСЖ по спортивным вопросам Луишем Кампушем над архитектурой состава на следующий сезон, над изменениями, которые мы хотим внести.

Я планирую быть тренером ПСЖ в следующем сезоне», — приводит слова Галтье RMC Sport.

ПСЖ расположился на первом месте в таблице Лиги 1 с 72 очками. Позиции Галтье ослабли после того, как в Лиге чемпионов команда вылетела в 1/8 финала от «Баварии».

Ранее сообщалось, что Галтье дали время на исправление ситуации в Лиге 1.

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