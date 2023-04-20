Надаль принял решение сняться с «Мастерса» в Мадриде

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что принял решение сняться с «Мастерса» в Мадриде (Испания).
Надаль принял решение сняться с «Мастерса» в Мадриде
  • AP
  • © Asanka Brendon Ratnayake

«Предполагалось, что период восстановления займёт от шести до восьми недель, а сейчас идёт четырнадцатая неделя.

Реальность такова, что ситуация сложилась не так, как мы ожидали. Все медицинские показания были соблюдены, но почему-то развитие событий оказалось не таким, как нам говорили, и мы оказались в сложной ситуации. К сожалению, я не смогу сыграть в Мадриде.

Травма ещё не зажила», — написал Надаль в социальных сетях.

Напомним, что Надаль пропустил «Мастерс» в Монте-Карло из-за повреждения подвздошно-поясничной мышцы левой ноги второй степени.

Ранее Надаль снялся с турнира в Барселоне.

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