Надаль принял решение сняться с «Мастерса» в Мадриде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что принял решение сняться с «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Предполагалось, что период восстановления займёт от шести до восьми недель, а сейчас идёт четырнадцатая неделя.

Реальность такова, что ситуация сложилась не так, как мы ожидали. Все медицинские показания были соблюдены, но почему-то развитие событий оказалось не таким, как нам говорили, и мы оказались в сложной ситуации. К сожалению, я не смогу сыграть в Мадриде.

Травма ещё не зажила», — написал Надаль в социальных сетях.

Напомним, что Надаль пропустил «Мастерс» в Монте-Карло из-за повреждения подвздошно-поясничной мышцы левой ноги второй степени.

Ранее Надаль снялся с турнира в Барселоне.