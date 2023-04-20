Мовсисян назвал тупым решение отстранить российских спортсменов от международных турниров

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Бывший футболист московского «Спартака» Юра Мовсисян поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
Мовсисян назвал тупым решение отстранить российских спортсменов от международных турниров
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Это очень тупое решение. Нельзя было этого делать. При чём тут футболисты, спортсмены?» — приводит слова Мовсисяна «Матч ТВ».

Экс-игрок красно-белых признался, что очень любит Россию.

«Россия — это страна, которую я очень люблю. У меня там много друзей, хороших воспоминаний. Уважаю Путина. Мне кажется, он всё делает для страны», — заявил он.

35-летний армянин выступал за московский клуб с 2013 по 2016 год. Также он играл за «Краснодар».

Ранее Мовсисян рассказал, как прошла его встреча с экс-президентом США Бараком Обамой в 2009 году.

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