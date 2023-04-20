Мовсисян назвал тупым решение отстранить российских спортсменов от международных турниров

Бывший футболист московского «Спартака» Юра Мовсисян поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Это очень тупое решение. Нельзя было этого делать. При чём тут футболисты, спортсмены?» — приводит слова Мовсисяна «Матч ТВ».

Экс-игрок красно-белых признался, что очень любит Россию.

«Россия — это страна, которую я очень люблю. У меня там много друзей, хороших воспоминаний. Уважаю Путина. Мне кажется, он всё делает для страны», — заявил он.

35-летний армянин выступал за московский клуб с 2013 по 2016 год. Также он играл за «Краснодар».

Ранее Мовсисян рассказал, как прошла его встреча с экс-президентом США Бараком Обамой в 2009 году.