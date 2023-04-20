Сафонов опроверг слухи о своём уходе из «Краснодара»

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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал свой возможный уход из клуба.
Сафонов опроверг слухи о своём уходе из «Краснодара»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мне никаких инсайдов не говорят. Я просто выхожу и играю. Если что-то будет, тогда расскажу об этом», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

По информации СМИ, вратарь входит в сферу интересов «Зенита». Матвей является первым номером в сборной России.

Напомним, что Сафонов всю карьеру играет в «Краснодаре», поскольку он  воспитанник клуба.

Ранее Матвей Сафонов заявил, что «Краснодару» по силам обыграть «Акрон» в первом этапе финала Пути регионов Кубка России.

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