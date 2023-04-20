«Зенит» может отпустить Ренана в сборную Бразилии через несколько матчей

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что клуб не отпустил защитника Роберта Ренана в молодёжную сборную Бразилии.

«Вопрос участия Ренана в матчах молодёжной сборной приостановлен, мы общаемся с бразильской стороной. Для всех будет лучше, если он сыграет здесь и поедет туда позже. Через несколько матчей, возможно, отпустим его», — цитирует Семака РИА Новости.

Напомним, что Ренан получил вызов в молодёжную сборную Бразилии. Позже в национальной команде сообщили, что защитника отзаявили из состава по просьбе клуба.

Ранее сообщалось, что Ренан не поедет в молодёжную сборную Бразилии, он готовится к матчу с «Динамо».

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