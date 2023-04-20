Сперцян: «Краснодару» осталось лишь два шага до мечты, будем идти к ней

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от матча финала «Пути регионов» Кубка России с «Акроном».
Сперцян: «Краснодару» осталось лишь два шага до мечты, будем идти к ней
  • РИА Новости

«Не страшно ли играть с «Акроном», учитывая их победу над московскими клубами? Мы будем очень серьёзно настраиваться на этого соперника. Нам остаётся всего два шага до нашей мечты, мы будем идти к ней. Нам без разницы, кто наш соперник», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

«Акрон» обыграл «Спартак» (2:1) в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира. До этого тольяттинский клуб выбил «Локомотив» и «Динамо».

Ранее бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на поражение красно-белых в матче с «Акроном».

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