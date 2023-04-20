Владелец «Тоттенхэма»: надеюсь, однажды мы установим памятник Кейну около стадиона

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Владелец лондонского «Тоттенхэма» Дэниэл Леви надеется, что клуб в будущем установит памятник нападающему Харри Кейну.
Владелец «Тоттенхэма»: надеюсь, однажды мы установим памятник Кейну около стадиона
  • AP
  • © Leila Coker

«Абсолютно уверен, что Кейн может выиграть трофей со «шпорами», но быть легендой также важно. Я надеюсь, что однажды памятник Гарри будет установлен около стадиона. Он — лучший бомбардир. Он творит историю», — цитирует владельца The Cambridge Union.

На счету Кейна 273 гола в составе «Тоттенхэма». Он является лучшим бомбардиром в истории клуба.

По информации СМИ, нападающий в летнее трансферное окно может перейти в «Баварию». Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что «Бавария» может отказаться от покупки Кейна летом.

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