Бышовец: отказ сборной России от чемпионата CAFA вызывает недоумение

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Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал отказ Российского футбольного союза (РФС) от участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA).

«Отказ РФС от участия в Кубке Азии вызывает недоумение. Совершенно непрофессиональная оценка того, что может повлиять на усталость игроков. Провести десять туров в заключительной части чемпионата и устать?» — цитирует Бышовца «Чемпионат».

Он добавил, что в сборной России сейчас выступают молодые игроки, для которых этот турнир мог бы быть полезным.

«Думаю, решения РФС больше способствуют его разрушению», — отметил специалист.

Чемпионат CAFA пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Также планируется пригласить на соревнования ещё одну азиатскую сборную.

18 апреля стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA. ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Ранее Константин Тюкавин сожалел, что сборная России не сыграет в чемпионате CAFA.

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