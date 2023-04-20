Червиченко — о Бальде: кто приобретает такое непотребство

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на промах с пенальти нападающего Кейта Бальде в полуфинале «Пути регионов» Кубка России с «Акроном».

«Бальде своими заявлениями как-то заставил руководство и тренера в него поверить. Его ставят в состав, выпускают на поле. И вот вам результат... Но это всё частности. Я опять не увидел весной единой команды», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что в «Спартаке» играют исполнители, которые не взаимодействуют между собой.

«У меня вопрос к тем, кто приобретает такое непотребство, как Бальде? Может, не тому человеку доверили комплектацию? Нет. Это даже не вопрос, а утверждение. Не тому!» — добавил экс-владелец.

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира.

Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф «Пути регионов», где сыграет с «Краснодаром». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.

Ранее Червиченко заявил, что «Спартак» мог проиграть «Акрону» с более крупным счётом.