Червиченко — о Бальде: кто приобретает такое непотребство

Короткая ссылка
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на промах с пенальти нападающего Кейта Бальде в полуфинале «Пути регионов» Кубка России с «Акроном».
Червиченко — о Бальде: кто приобретает такое непотребство
  • РИА Новости

«Бальде своими заявлениями как-то заставил руководство и тренера в него поверить. Его ставят в состав, выпускают на поле. И вот вам результат... Но это всё частности. Я опять не увидел весной единой команды», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что в «Спартаке» играют исполнители, которые не взаимодействуют между собой.

«У меня вопрос к тем, кто приобретает такое непотребство, как Бальде? Может, не тому человеку доверили комплектацию? Нет. Это даже не вопрос, а утверждение. Не тому!» — добавил экс-владелец.

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира.

Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф «Пути регионов», где сыграет с «Краснодаром». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.

Ранее Червиченко заявил, что «Спартак» мог проиграть «Акрону» с более крупным счётом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить