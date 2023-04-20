Вяльбе: когда была пенсионная реформа, радовалась, что позже уйдём на пенсию
- РИА Новости
«Когда была пенсионная реформа, я так радовалась тому, что попозже должны уйти на пенсию. Я думаю, что вообще на пенсию надо не раньше 75 уходить, когда ты уже на самом деле что-то там не можешь», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».
20 апреля главе ФЛГР исполнилось 55 лет.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе категорически против возвращения россиян к международным турнирам в нейтральном статусе.