Вяльбе: когда была пенсионная реформа, радовалась, что позже уйдём на пенсию

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своём отношении к выходу на пенсию.
Вяльбе: когда была пенсионная реформа, радовалась, что позже уйдём на пенсию
  • РИА Новости

«Когда была пенсионная реформа, я так радовалась тому, что попозже должны уйти на пенсию. Я думаю, что вообще на пенсию надо не раньше 75 уходить, когда ты уже на самом деле что-то там не можешь», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».

20 апреля главе ФЛГР исполнилось 55 лет.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе категорически против возвращения россиян к международным турнирам в нейтральном статусе.

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