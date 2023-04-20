Гвардиола: клуб, который хочет выиграть Лигу чемпионов, должен сначала обыграть «Реал»
«Я слышал, что они дошли до 11 полуфиналов за последние 13 лет, так что снимаю шляпу перед ними. Думаю, что все клубы считают, что, если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, вам нужно обыграть «Реал», — сказал Гвардиола.
В 1/4 финала «Ман Сити» обыграл «Баварию» с общим счётом 4:1.
Английский клуб дважды встречался с мадридцами на стадии полуфинала Лиги чемпионов и ни разу не смог пройти «Реал».
Ранее Томас Тухель раскритиковал судейство в матче с «Ман Сити» в Лиге чемпионов.