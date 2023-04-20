Индзаги: поддержка фанатов помогла «Интеру» пройти «Бенфику» в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги считает, что без поддержки болельщиков команде из Милана было бы гораздо сложнее обыграть португальскую «Бенфику» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов.


«Мы заслужили выйти в полуфинал. Игроки «Интера» давно мечтали об этом. И наши ожидания наконец-то реализовались. Нас ждёт очень серьёзное противостояние. Я очень рад за своих футболистов. Благодарен нашим болельщикам. Без них у нас бы не получилось добиться успеха. Своей поддержкой они нам очень помогли», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

«Интер» встретится с «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/23. Команда Индзаги по сумме двух матчей (2:0; 3:3) обыграла «Бенфику». «Милан» прошёл «Наполи» (1:0, 1:1). Матчи 1/2 финала пройдут 9 и 16 мая. Финал ЛЧ состоится 10 июня в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 12-й мяч в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

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