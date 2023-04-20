Гвардиола: грамотная игра в защите позволила МС пройти «Баварию» в 1/4 финала ЛЧ 

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Главный тренер английского «Манчестер Сити» отметил игру своих подопечных в обороне в ответной игре 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов с немецкой «Баварией».

«Конечно, я знаком с атмосферой на стадионе в Мюнхене. Мы прекрасно знали как «Бавария» умеет играть в прессинг на своём поле. Но мы отлично сыграли в защите. И именно поэтому смогли добиться необходимого результата», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» в гостях в ответном матче 1/4 финала  сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» — 1:1. В составе «горожан» мяч забил Эрлинг Холанд (57-я минута). В команде из Мюнхена отличился Йозуа Киммих (83-я, пенальти).

Главный судья матча Клеман Тюрпен из Франции в концовке игры удалил главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля (89-я).

Первая встреча в Манчестере завершилась победой английской команды со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что Холанд забил 12 мяч в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

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