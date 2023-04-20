Холанд с 13 голами установил рекорд в первых десяти матчах плей-офф Лиги чемпионов
22-летний форвард сборной Норвегии, таким образом, установил рекорд в турнире. Предыдущее достижение принадлежало Садио Мане (девять голов) в первых десяти матчах в плей-офф ЛЧ.
Также Холанд повторил рекорд по голам в ЛЧ за сезон для игроков из АПЛ (12), столько же было у Руда ван Нистелроя в сезоне-2002/03 в составе «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.