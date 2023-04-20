Холанд с 13 голами установил рекорд в первых десяти матчах плей-офф Лиги чемпионов

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 13 мячей в своих первых десяти матчах плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

22-летний форвард сборной Норвегии, таким образом, установил рекорд в турнире. Предыдущее достижение принадлежало Садио Мане (девять голов) в первых десяти матчах в плей-офф ЛЧ.

Также Холанд повторил рекорд по голам в ЛЧ за сезон для игроков из АПЛ (12), столько же было у Руда ван Нистелроя в сезоне-2002/03 в составе «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

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