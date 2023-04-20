Гвардиола в десятый раз вышел в полуфинал Лиги чемпионов, установив рекорд среди тренеров

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в десятый раз в своей карьере пробился в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Английский клуб одержал победу по сумме двух матчей 1/4 финала над мюнхенской «Баварией» (3:0, 1:1). Для 52-летнего испанского тренера это будет десятый полуфинал. Это рекорд среди тренеров. У Карло Анчелотти в активе девять полуфиналов.

МС вышел в полуфинал ЛЧ третий год подряд, ранее среди английских клубов это удавалось только «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.