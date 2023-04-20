Защитник «Акрона» назвал сказкой выступление команды в Кубке России

Защитник «Акрона» Даниил Сагуткин сравнил со сказкой победу над московским «Спартаком» в матче Кубка России по футболу.

«Ощущаешь, что живёшь в сказке? Да, такое ощущение есть. После каждой победы думаешь: «Неужели мы это сделаем?». А на теории смотришь и видишь, что спокойно играем и побеждаем», — передаёт слова Сагуткина корреспондент «Матч ТВ».

При этом, по его словам, руководство клуба не обещало футболистам «Акрона» премиальных за победу над красно-белыми.

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира.

Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф «Пути регионов», где сыграет с «Краснодаром». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что только он сам лично выбирает исполнителя 11-метровых ударов в московской команде.