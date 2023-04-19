«Интер» сыграл вничью с «Бенфикой» и пробился в полуфинал Лиги чемпионов
Игра завершилась со счётом 3:3.
В составе «Интера» отличились Лаутаро Мартинес, Николо Барелла и Хоакин Корреа. У «Бенфики» голы забили Фредрик Эурснес, Антониу Силва и Петар Муса.
Первая игра между командами завершилась победой «Интера» со счётом 2:0.
Таким образом, «Интер» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Миланом».
Ранее сообщалось, что нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 12 мяч в Лиге чемпионов сезона-2022/23.