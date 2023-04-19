Джикия не считает, что игра «Спартака» деградирует

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия довольно резко ответил на вопрос представителей СМИ о результатах столичного клуба в последних матчах.

«Игра «Спартака» деградирует? Не надо таких слов говорить. Это я сразу предупреждаю, чтобы я в будущем останавливался и общался с вами. Если вы такие слова будете подбирать, то я не буду больше разговаривать здесь», — цитирует Джикию «Чемпионат».

Защитник красно-белых призвал журналистов подбирать нормальные формулировки и задавать корректные вопросы.

«Ну, а при чём тут «деградировать»? Нельзя другое слово подобрать?» — заключил Джикия.

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира. Джикия наблюдал за матчем со скамейки запасных.

Тольяттинский клуб вышел в финал плей‑офф «Пути регионов» турнира, где сыграет с «Краснодаром».

Ранее Джикия заявил, что игроки «Спартака» полностью берут на себя ответственность за поражение от «Акрона».