Джикия не считает, что игра «Спартака» деградирует

Короткая ссылка
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия довольно резко ответил на вопрос представителей СМИ о результатах столичного клуба в последних матчах.
Джикия не считает, что игра «Спартака» деградирует
  • РИА Новости

«Игра «Спартака» деградирует? Не надо таких слов говорить. Это я сразу предупреждаю, чтобы я в будущем останавливался и общался с вами. Если вы такие слова будете подбирать, то я не буду больше разговаривать здесь», — цитирует Джикию «Чемпионат».

Защитник красно-белых призвал журналистов подбирать нормальные формулировки и задавать корректные вопросы.

«Ну, а при чём тут «деградировать»? Нельзя другое слово подобрать?» — заключил Джикия.

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира. Джикия наблюдал за матчем со скамейки запасных.

Тольяттинский клуб вышел в финал плей‑офф «Пути регионов» турнира, где сыграет с «Краснодаром».

Ранее Джикия заявил, что игроки «Спартака» полностью берут на себя ответственность за поражение от «Акрона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить