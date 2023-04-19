Гвардиола — об ответной игре с «Баварией» в ЛЧ: нам не нужно защищаться весь матч

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Мы играем не против их достижений, но то, что они добились чего-то подобного, — это нечто особенное. Приятно играть с такими соперниками.

Нам не нужно защищаться весь матч — мы можем играть. Мы проведём футбольный матч, 11 человек против 11, и попытаемся сыграть в свой футбол», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Матч «Бавария» — «Манчестер Сити» состоится 19 апреля в 22:00 мск.

В первом матче «Бавария» разгромно уступила «Манчестер Сити» — 0:3.

Ранее стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Баварии» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.