Колосков назвал разгильдяйством вылет «Спартака» из Кубка России по футболу

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что игрокам московского «Спартака» должно быть стыдно после поражения от тольяттинского «Акрона» в матче Кубка России по футболу.

«Убеждён, что команда, которая является одним из лидеров чемпионата России, не должна проигрывать команде первого дивизиона. Это профессиональное разгильдяйство, безответственное отношение к профессии и клубу, в котором ты играешь», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Он подчеркнул, что это «не случайное поражение, а цепь явлений, происходящих внутри клуба».

«Что касается «Акрона», это хорошая команда, но она не лидер РПЛ. «Спартаку» надо просто ответственно подходить к участию в соревнованиях и готовиться к сопернику», — заключил Колосков.

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира.

Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф «Пути регионов» турнира, где сыграет с «Краснодаром». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что только он сам лично выбирает исполнителя 11-метровых ударов в московской команде.