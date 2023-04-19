Колосков назвал разгильдяйством вылет «Спартака» из Кубка России по футболу

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что игрокам московского «Спартака» должно быть стыдно после поражения от тольяттинского «Акрона» в матче Кубка России по футболу.
Колосков назвал разгильдяйством вылет «Спартака» из Кубка России по футболу
  • РИА Новости

«Убеждён, что команда, которая является одним из лидеров чемпионата России, не должна проигрывать команде первого дивизиона. Это профессиональное разгильдяйство, безответственное отношение к профессии и клубу, в котором ты играешь», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Он подчеркнул, что это «не случайное поражение, а цепь явлений, происходящих внутри клуба».

«Что касается «Акрона», это хорошая команда, но она не лидер РПЛ. «Спартаку» надо просто ответственно подходить к участию в соревнованиях и готовиться к сопернику», — заключил Колосков.

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира.

Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф «Пути регионов» турнира, где сыграет с «Краснодаром». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что только он сам лично выбирает исполнителя 11-метровых ударов в московской команде.

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