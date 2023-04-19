Камоцци — о вылете «Спартака» из Кубка России по футболу: это позор
- РИА Новости
«Очень плохо. Позор», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».
«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира.
Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф «Пути регионов» турнира, где сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.
Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что только он сам лично выбирает исполнителя 11-метровых ударов в московской команде.