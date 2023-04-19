Камоцци — о вылете «Спартака» из Кубка России по футболу: это позор

Короткая ссылка
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что футболистам московской команды должно быть очень стыдно за поражение от тольяттинского «Акрона» в матче Кубка России по футболу.
Камоцци — о вылете «Спартака» из Кубка России по футболу: это позор
  • РИА Новости

«Очень плохо. Позор», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира.

Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф «Пути регионов» турнира, где сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что только он сам лично выбирает исполнителя 11-метровых ударов в московской команде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить