Камоцци — о вылете «Спартака» из Кубка России по футболу: это позор

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что футболистам московской команды должно быть очень стыдно за поражение от тольяттинского «Акрона» в матче Кубка России по футболу.

РИА Новости