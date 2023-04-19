Саркисян стал чемпионом России по фехтованию на шпагах

Артём Саркисян завоевал золотые медали чемпионата России по фехтованию 2023 года во Владикавказе.

Спортсмен из Санкт-Петербурга в финале соревнований по фехтованию на шпаге одержал победу со счётом 13:12 над атлетом из Москвы Вадимом Анохиным.

Бронзовые награды выиграли Хамза Озбек из Республики Башкортостан и Максим Потапов из Московской области.

Первенство страны завершится 25 апреля. В турнире также принимают участие фехтовальщики из Белоруссии.

Ранее президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов не придал особого значения решению Норвегии бойкотировать соревнования из-за допуска россиян и белорусов.