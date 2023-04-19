Владелец «Акрона» назвал исторической победу над «Спартаком» в Кубке России

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Владелец «Акрона» Павел Морозов назвал исторической победу команды над «Спартаком» в полуфинале «Пути регионов» Кубка России.
Владелец «Акрона» назвал исторической победу над «Спартаком» в Кубке России
  • РИА Новости

«Отличная игра! Эту победу можно назвать исторической. Премиальные? Не могу вам сказать, но они очень хорошие», — приводит слова Морозова «Чемпионат».

«Акрон» победил «Спартак» (2:1) в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. В финале «Пути регионов» тольяттинская команда сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов».

Ранее главный тренер «Акрона» Евгений Калешин назвал команду, с которой хотел бы встретиться в следующей стадии Кубка России.

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