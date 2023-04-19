Главный тренер «Акрона» надеется сыграть с «Краснодаром» в следующей стадии Кубка России
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«Наверное, «Краснодар». При всём уважении к «Крыльям Советов». Но «Краснодар» — мощная команда», — приводит слова Калешина «Матч ТВ».
«Акрон» победил «Спартак» (2:1) в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. В финале «Пути регионов» тольяттинская команда сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов».
Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил прощения у болельщиков клуба за поражение от «Акрона» и вылет из розыгрыша Кубка России.