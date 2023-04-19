Бояринцев: у «Спартака» из игры выпала вся группа легионеров

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев назвал причины поражения «Спартака» в матче Кубка России с «Акроном».

«У «Спартака» выпала из игры вся группа легионеров. Они были просто не мотивированы. Если тот же Антон Зиньковский показывал желание, другие русские ребята, то легионеры на их фоне выглядели очень слабо. А Павла Мелёшина нужно было выпускать с самого начала, на мой взгляд. Когда пять человек играют вполноги, остальной группе игроков очень сложно вытащить этот матч. И голкипер хозяев Сергей Волков сегодня очень уверенно играл, потащил пенальти, отражал многие удары. «Акрон» задавил не только игрой, но и мотивацией. Для них уже нет авторитета: они обыграли все московские клубы на своём пути. Для тольяттинцев понятие «команда РПЛ» уже мало что значит», — сказал Бояринцев RT.

Ранее Бояринцев прокомментировал победный результат «Акрона» над московским «Спартаком» в матче «Пути Регионов» Кубка России.