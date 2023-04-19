Бояринцев: у «Спартака» из игры выпала вся группа легионеров

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев назвал причины поражения «Спартака» в матче Кубка России с «Акроном».
Бояринцев: у «Спартака» из игры выпала вся группа легионеров
  • РИА Новости

«У «Спартака» выпала из игры вся группа легионеров. Они были просто не мотивированы. Если тот же Антон Зиньковский показывал желание, другие русские ребята, то легионеры на их фоне выглядели очень слабо. А Павла Мелёшина нужно было выпускать с самого начала, на мой взгляд. Когда пять человек играют вполноги, остальной группе игроков очень сложно вытащить этот матч. И голкипер хозяев Сергей Волков сегодня очень уверенно играл, потащил пенальти, отражал многие удары. «Акрон» задавил не только игрой, но и мотивацией. Для них уже нет авторитета: они обыграли все московские клубы на своём пути. Для тольяттинцев понятие «команда РПЛ» уже мало что значит», — сказал Бояринцев RT.

Ранее Бояринцев прокомментировал победный результат «Акрона» над московским «Спартаком» в матче «Пути Регионов» Кубка России.

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