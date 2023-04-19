Смородская назвала правильным решение отказаться от участия в турнире CAFA

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Российский футбольный союз (РФС) принял верное решение, отказавшись от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«РФС правильно сделал, что отказался участвовать в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии. Нужно игнорировать такие турниры и ждать, когда всё закончится и будет нормально», цитирует Смородскую РИА Новости.

18 апреля стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA. ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

В Федерации футбола Ирана накануне сообщили, что все участники чемпионата CAFA выступают за участие сборной России в турнире. Всем сборным-участникам осталось уладить некоторые детали и подписать официальные бумаги.

Турнир CAFA пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Среди участников — Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.

Ранее в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) объяснили решение не участвовать в Кубке CAFA.