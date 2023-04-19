Тухель — об ответном матче с «Ман Сити» в ЛЧ: нам нужно чудо

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что команда верит в свои силы в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Нам нужно чудо. Я не знаю, уместно ли говорить о счёте 4:0 или 5:1, — нужно быть реалистами, но мы верим в себя», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

«Бавария» разгромно уступила «Манчестер Сити» в первом матче — 0:3. Ответная встреча пройдёт 19 апреля в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало — в 22:00 мск.

Ранее бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».