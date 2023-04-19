Бушманов: может, Бальде забыл, как Волков отражает пенальти?

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал результат первого тайма матча Кубка России между «Акроном» и «Спартаком».

«Пока «Акрон» играет намного лучше. Они создали больше моментов, играют быстрее. Видно, что команда из Тольятти проявляет больше инициативы и желания победить, чего не скажешь про игроков «Спартака», которые вышли играть на очень низких скоростях. Не знаю, почему они не играют быстрее. Может быть, причина в синтетическом газоне. На мой взгляд, проблема исключительно в скоростях. Если красно-белые продолжат ходить пешком, то во втором тайме их не ждёт ничего хорошего. Конечно, повлиял и незабитый 11-метровый. Может, Кейта Бальде забыл, как Сергей Волков отражает пенальти?» — заявил Бушманов RT.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Кейта Бальде не смог реализовать пенальти в первом матче полуфинала «Пути регионов» Кубка России с «Акроном».