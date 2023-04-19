VG: сборная Норвегии сократит число лыжников из-за сложной финансовой ситуации

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Федерация лыжных видов спорта Норвегии планирует сократить количество лыжников в следующем сезоне из-за сложной финансовой ситуации в организации.
VG: сборная Норвегии сократит число лыжников из-за сложной финансовой ситуации
  • Gettyimages.ru

По информации VG, сокращение состава сборной связано со слабым курсом норвежской кроны по отношению к евро и швейцарскому франку, а также с ростом цен на топливо, ценами на поездки и отели.

Отмечается, что новые составы команд Норвегии будут объявлены на следующей неделе.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, почему не советует лыжнику Александру Большунову ехать в Норвегию.

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