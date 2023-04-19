As: «Реал» продлил контракт с Бензема на год

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Мадридский «Реал» продлил контракт с нападающим команды Каримом Бензема.
As: «Реал» продлил контракт с Бензема на год
  • AP

По информации As, в клубе приняли решение воспользоваться правилом, по которому с игроком, завоевавшим «Золотой мяч», автоматически продлевается контракт.

В текущем сезоне 35-летний француз сыграл в 35 матчах за команду во всех турнирах, забил 26 голов и отдал шесть результативных передач.

Его действующее соглашение с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о травме Бензема, полученной в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».

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