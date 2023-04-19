Российская фигуристка Самохвалова установила мировой рекорд, выполнив каскад из 36 прыжков

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Российская фигуристка Дарья Самохвалова установила мировой рекорд, выполнив каскад из 36 прыжков.

11-летняя ученица академии олимпийской чемпионки Татьяны Навки сделала пять из семи существующих прыжков. 

Ранее самый длинный каскад из 19 прыжков был выполнен Вероникой Жилиной из академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 

Самохвалова является чемпионкой Московской области в своей возрастной категории.

Ранее российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, прокомментировала будущее пары.

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