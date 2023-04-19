Sport24: фанаты «Спартака» вышли на поле и сломали угловой флаг перед матчем с «Акроном»

Несколько болельщиков «Спартака» за пять часов до матча полуфинала «Пути регионов» Кубка России с «Акроном» сломали угловой флаг на поле соперника.

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