Sport24: фанаты «Спартака» вышли на поле и сломали угловой флаг перед матчем с «Акроном»

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Несколько болельщиков «Спартака» за пять часов до матча полуфинала «Пути регионов» Кубка России с «Акроном» сломали угловой флаг на поле соперника.
Sport24: фанаты «Спартака» вышли на поле и сломали угловой флаг перед матчем с «Акроном»
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По информации Sport24, фанаты заплатили штраф 5000 рублей, а флаг забрали с собой.

«Акрон» 19 апреля примет на своём поле в матче 1/2 финала плей-офф второго этапа «Пути регионов» Кубка России «Спартак». Матч пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Ранее тольяттинцы обыграли в текущем розыгрыше турнира столичные «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча с «Акроном».

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