The Athletic: «Манчестер Сити» хочет предложить футболисту Холанду новый контракт

Футбольный клуб «Манчестер Сити» намерен предложить норвежскому нападающему Эрлингу Холанду новый контракт.

Нападающий считает, что находится в правильной команде, чтобы совершенствоваться, сообщает The Athletic.

Отмечается, что из его текущего соглашения был исключён пункт, который позволял Холанду покинуть клуб за £150 млн летом в 2024 году.

В нынешнем сезоне Холанд забил 47 мячей в 39 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Холанд через год может перейти в мадридский «Реал».