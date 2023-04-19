The Athletic: «Манчестер Сити» хочет предложить футболисту Холанду новый контракт
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Нападающий считает, что находится в правильной команде, чтобы совершенствоваться, сообщает The Athletic.
Отмечается, что из его текущего соглашения был исключён пункт, который позволял Холанду покинуть клуб за £150 млн летом в 2024 году.
В нынешнем сезоне Холанд забил 47 мячей в 39 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что Холанд через год может перейти в мадридский «Реал».