The Athletic: «Манчестер Сити» хочет предложить футболисту Холанду новый контракт

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Футбольный клуб «Манчестер Сити» намерен предложить норвежскому нападающему Эрлингу Холанду новый контракт.
The Athletic: «Манчестер Сити» хочет предложить футболисту Холанду новый контракт
  • Gettyimages.ru

Нападающий считает, что находится в правильной команде, чтобы совершенствоваться, сообщает The Athletic.

Отмечается, что из его текущего соглашения был исключён пункт, который позволял Холанду покинуть клуб за £150 млн летом в 2024 году.

В нынешнем сезоне Холанд забил 47 мячей в 39 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Холанд через год может перейти в мадридский «Реал».

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