«Матч ТВ»: экс-тренер «Металлурга» Воробьёв может войти в штаб «Ванкувера»

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв может войти в штаб клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ванкувер Кэнакс».

48-летний специалист попал в шорт-лист «Кэнакс» после ухода Майка Йео с должности ассистента главного тренера команды, сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что Воробьёва руководству «Ванкувера» мог порекомендовать Сергей Гончар, который работает тренером по развитию игроков.

В сезоне-2022/23 КХЛ «Ванкувер» не попал в плей-офф НХЛ, заняв в Западной конференции 11-е место.

Ранее четыре российских хоккеиста попали в список главных сюрпризов в составах своих команд НХЛ по версии The Athletic.