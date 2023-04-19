«Матч ТВ»: экс-тренер «Металлурга» Воробьёв может войти в штаб «Ванкувера»

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Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв может войти в штаб клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ванкувер Кэнакс».
«Матч ТВ»: экс-тренер «Металлурга» Воробьёв может войти в штаб «Ванкувера»
  • РИА Новости

48-летний специалист попал в шорт-лист «Кэнакс» после ухода Майка Йео с должности ассистента главного тренера команды, сообщает «Матч ТВ»

Отмечается, что Воробьёва руководству «Ванкувера» мог порекомендовать Сергей Гончар, который работает тренером по развитию игроков. 

В сезоне-2022/23 КХЛ «Ванкувер» не попал в плей-офф НХЛ, заняв в Западной конференции 11-е место.

Ранее четыре российских хоккеиста попали в список главных сюрпризов в составах своих команд НХЛ по версии The Athletic.

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