Полстяная: мне выставили условие — отказаться от российского гражданства ради Олимпиады

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная рассказала об отстранении от сборной команды за решение сохранить российское гражданство.

«Моей основной целью было попадание на Игры в Париж. А мне в Латвии выставили условие: если я не отказываюсь от российского гражданства, то теряю право отбираться на Олимпиаду. А без этого моя карьера теряла смысл», — цитирует гимнастку «Чемпионат».

Она добавила, что приняла правильное решение отказаться от условий, потому что сейчас находится дома в своей стране и рядом с близкими.

19-летняя россиянка последние четыре года выступала за сборную Латвии. Из-за политической ситуации Латвия отказалась финансировать гимнастку для участия в международных соревнованиях.

Ранее Полстяная рассказала, что рассматривала вариант смены спортивного гражданства.