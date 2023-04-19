Футболист ЦСКА Агапов: у меня нет стремления к богатой жизни, я скромный парень

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Защитник московского ЦСКА Илья Агапов рассказал об особенностях своего воспитания и о своих ценностях.
Футболист ЦСКА Агапов: у меня нет стремления к богатой жизни, я скромный парень
  • РИА Новости

«У меня очень строгий папа. Он не любит, когда его обманывают, поэтому я всегда с ним полностью искренен и всё ему рассказываю. И он даёт правильные советы, всегда прислушиваюсь к нему. У меня нет стремления к роскоши, к богатой жизни. Я скромный парень», — цитирует Агапова пресс-служба армейцев. 

22-летний футболист провёл в составе ЦСКА 22 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с красно-синими рассчитан до 31 декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1 млн.

Столичная команда расположилась на четвёртом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 44 очка. Первое занимает санкт-петербургский «Зенит» (55).

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру нападающего команды Антона Заболотного.

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