Мичков сыграет за команду «Россия 25» во время её майского турне

Потерявший в апреле отца нападающий «Сочи» Матвей Мичков сыграет за команду «Россия 25» во время майского турне.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

С 2 по 16 мая сборная «России 25» проведёт в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске девять матчей — в одном из поединков соперником россиян станет команда Казахстана, а в восьми других — Белоруссия.

4 апреля тело погибшего отца хоккеиста нашли в пруду в Сочи. 51-летний мужчина перестал выходить на связь спустя 20 минут после того, как ушёл из дома вечером 2 апреля.

Ранее сообщалось, что полиция не нашла криминального характера в смерти отца Мичкова.