Мичков сыграет за команду «Россия 25» во время её майского турне
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Об этом сообщает «Матч ТВ».
С 2 по 16 мая сборная «России 25» проведёт в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске девять матчей — в одном из поединков соперником россиян станет команда Казахстана, а в восьми других — Белоруссия.
4 апреля тело погибшего отца хоккеиста нашли в пруду в Сочи. 51-летний мужчина перестал выходить на связь спустя 20 минут после того, как ушёл из дома вечером 2 апреля.
Ранее сообщалось, что полиция не нашла криминального характера в смерти отца Мичкова.