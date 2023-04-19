Степанова — об уходе от Свинина и Жук: нужно двигаться дальше

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, рассказала о причинах смены тренерского штаба.

«Мы прокатались с нашими тренерами 16 лет. Уход был тяжёлый. Было непросто — разговаривать, смотреть в глаза, общаться. Мы никогда не забудем это время и всегда будем за это благодарны. Но нам нужно было двигаться дальше. Мы хотим меняться, хотим идти вперёд», — цитирует Степанову ТАСС.

В марте фигуристы покинули группу Ирины Жук и Александра Свинина, перейдя в команду Александра Жулина.

Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.

Ранее Жулин заявил, что переход Степановой и Букина в его группу — желание ребят.