Жиру заявил, что очень расстроился из-за незабитого пенальти в матче с «Наполи»

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Нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал ничью с «Наполи» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (1:1).
Жиру заявил, что очень расстроился из-за незабитого пенальти в матче с «Наполи»
  • AP

«Я расстроился из-за пенальти. Давно не мазал с «точки». Промах разочаровал меня. Но самое главное, что мы остались в игре. Я чувствовал, что у меня ещё появится шанс. Леау всё сделал. Я оказался в нужном месте», — сказал нападающий после матча.

По итогам двух матчей «Милан» обыграл «Наполи» с общим счётом 2:1 (1:0, 1:1) и впервые с 2007 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Жиру забил единственной гол своей команды в ответной игре.

Миланский клуб в 1/2 финала встретится с победителем пары «Интер» — «Бенфика».

Ранее Хвича Кварацхелия обратился к болельщикам «Наполи» после вылета из Лиги чемпионов.

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