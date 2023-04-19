Жиру заявил, что очень расстроился из-за незабитого пенальти в матче с «Наполи»
- AP
«Я расстроился из-за пенальти. Давно не мазал с «точки». Промах разочаровал меня. Но самое главное, что мы остались в игре. Я чувствовал, что у меня ещё появится шанс. Леау всё сделал. Я оказался в нужном месте», — сказал нападающий после матча.
По итогам двух матчей «Милан» обыграл «Наполи» с общим счётом 2:1 (1:0, 1:1) и впервые с 2007 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Жиру забил единственной гол своей команды в ответной игре.
Миланский клуб в 1/2 финала встретится с победителем пары «Интер» — «Бенфика».
Ранее Хвича Кварацхелия обратился к болельщикам «Наполи» после вылета из Лиги чемпионов.