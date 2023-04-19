Чемпионат Испании по футболу находится под угрозой остановки

Короткая ссылка
Судьи Примеры и Сегунды могут организовать бойкот матчей турниров из-за критики в свой адрес.
Чемпионат Испании по футболу находится под угрозой остановки
  • AP

По информации COPE, арбитры в ближайшие дни соберутся для обсуждения бойкота матчей в качестве акции протеста.

Одной из причин также является нападение на арбитра Антонио Позо в Сеуте. Игроки молодёжной команды «Полильяс» и их родственники напали на судью в конце матча c «Калаверой», а после встречи избили арбитра за пределами стадиона.

Ранее в «Реале» ответили на слова президента «Барселоны» о том, что мадридцы близки к власти Испании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить