Чемпионат Испании по футболу находится под угрозой остановки

Судьи Примеры и Сегунды могут организовать бойкот матчей турниров из-за критики в свой адрес.

По информации COPE, арбитры в ближайшие дни соберутся для обсуждения бойкота матчей в качестве акции протеста.

Одной из причин также является нападение на арбитра Антонио Позо в Сеуте. Игроки молодёжной команды «Полильяс» и их родственники напали на судью в конце матча c «Калаверой», а после встречи избили арбитра за пределами стадиона.

Ранее в «Реале» ответили на слова президента «Барселоны» о том, что мадридцы близки к власти Испании.