Чемпионат Испании по футболу находится под угрозой остановки
- AP
По информации COPE, арбитры в ближайшие дни соберутся для обсуждения бойкота матчей в качестве акции протеста.
Одной из причин также является нападение на арбитра Антонио Позо в Сеуте. Игроки молодёжной команды «Полильяс» и их родственники напали на судью в конце матча c «Калаверой», а после встречи избили арбитра за пределами стадиона.
Ранее в «Реале» ответили на слова президента «Барселоны» о том, что мадридцы близки к власти Испании.