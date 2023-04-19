Неймар станет во второй раз отцом

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и его девушка Бруна Бьянкарди готовятся стать родителями.
Неймар станет во второй раз отцом
  • AP

«Мы мечтаем о твоей жизни, мы планируем твой приход. Ты придёшь в прекрасную семью, с братом, бабушкой и дедушкой, тетушками и дядюшками, которые уже так любят тебя! Приходи скорее, сынок, мы тебя ждём!» — написала девушка в соцсетях.

Напомним, что у Неймара уже есть 11-летний сын Дави Лукка. Он появился на свет, когда футболисту было 19 лет.

В настоящий момент нападающий находится в Бразилии и проходит реабилитацию после операцию на лодыжке.

Ранее сообщалось, что Неймар вернётся в расположение ПСЖ к концу апреля.

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