Голландская футбольная ассоциация подверглась кибератаке со стороны российских хакеров

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Ответственность за атаку на Голландскую футбольную ассоциацию взяла на себя российская хакерская организация Lockbit.

По информации Sport.pl, из базы были украдены контракты бывших и действующих футболистов и тренеров, документы по дисциплинарным вопросам и информация о хозяйственной деятельности.

Организация уже потребовала выкуп за украденные данные. Если средства не пустят на счёт хакеров, то в течение недели в Интернет опубликуют всю информацию.

«Пока ассоциация не заявила, поддастся ли она давлению хакеров. На данный момент расследование всё ещё продолжается. Пока оно не закончено, мы не можем делать никаких заявлений по этому поводу», — сказал представитель голландской стороны.

Ранее ФСБ заявила о свыше 5000 хакерских атак на критическую инфраструктуру России в 2022 году.

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