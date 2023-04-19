Кроос подтвердил, что близок к продлению контракта с «Реалом»

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос подтвердил, что близок к подписанию нового контракта с клубом.

«Всё идёт хорошо, но это также тот случай, когда я уважаю то, чего хочет клуб. Отношения, которые у меня сложились с клубом на протяжении многих лет. С обеих сторон было проявлено абсолютное доверие», — цитирует Крооса Real Total.

Действующее соглашение Крооса с «Реалом» истекает 30 июня 2023 года. Футболист неоднократно заявлял о желании завершить карьеру в мадридском клубе.

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провёл 40 матчей за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем Крооса.

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