Кроос подтвердил, что близок к продлению контракта с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос подтвердил, что близок к подписанию нового контракта с клубом.

«Всё идёт хорошо, но это также тот случай, когда я уважаю то, чего хочет клуб. Отношения, которые у меня сложились с клубом на протяжении многих лет. С обеих сторон было проявлено абсолютное доверие», — цитирует Крооса Real Total.

Действующее соглашение Крооса с «Реалом» истекает 30 июня 2023 года. Футболист неоднократно заявлял о желании завершить карьеру в мадридском клубе.

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провёл 40 матчей за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем Крооса.