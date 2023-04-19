«Аль-Наср» с Роналду проиграл «Аль-Хилялю» в первом матче после увольнения Гарсии

«Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Хиляля» в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Аль-Хиляля» отличился Одион Игало, реализовавший два пенальти на 42-й минуте и 62-й.

Для «Аль-Насра» это был первый матч после увольнения главного тренера Руди Гарсии и назначения Динко Иличича.

«Аль-Наср» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. «Аль-Хиляль» располагается на четвёртой строчке с 49 очками.

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