«Аль-Наср» с Роналду проиграл «Аль-Хилялю» в первом матче после увольнения Гарсии
Встреча завершилась со счётом 2:0.
В составе «Аль-Хиляля» отличился Одион Игало, реализовавший два пенальти на 42-й минуте и 62-й.
Для «Аль-Насра» это был первый матч после увольнения главного тренера Руди Гарсии и назначения Динко Иличича.
«Аль-Наср» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. «Аль-Хиляль» располагается на четвёртой строчке с 49 очками.
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