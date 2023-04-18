В «Фатих Карагюмрюк» рассказали о желании сохранить Оздоева
- РИА Новости
«Мы очень довольны Магомедом. Он отличный игрок. Надеемся, что летом Оздоев не покинет клуб. Рассчитываем видеть его в команде и дальше», — цитирует Акына Sport24.
На счету 30-летнего Оздоева пять голов в 26 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Также в его активе четыре результативные передачи.
«Фатих Карагюмрюк» занимает девятую строчку в таблице чемпионата Турции с 34 очками за 25 матчей. «Фенербахче» расположился на третьем месте (54).
Ранее Акын оценил игру Оздоева в чемпионате Турции по футболу сезона-2022/23.