В «Фатих Карагюмрюк» рассказали о желании сохранить Оздоева

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын высказался о сохранении российского полузащитника команды Магомеда Оздоева в команде.

«Мы очень довольны Магомедом. Он отличный игрок. Надеемся, что летом Оздоев не покинет клуб. Рассчитываем видеть его в команде и дальше», — цитирует Акына Sport24.

На счету 30-летнего Оздоева пять голов в 26 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Также в его активе четыре результативные передачи.

«Фатих Карагюмрюк» занимает девятую строчку в таблице чемпионата Турции с 34 очками за 25 матчей. «Фенербахче» расположился на третьем месте (54).

Ранее Акын оценил игру Оздоева в чемпионате Турции по футболу сезона-2022/23.