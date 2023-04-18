Противники пенсионной реформы во Франции угрожают сорвать Олимпийские игры в Париже

Противники пенсионной реформы во Франции пишут сообщения в социальных сетях с призывом сорвать подготовку и проведение Олимпийских игр в 2024 году.

«Не может быть и речи о том, чтобы делать такие угрозы и совершать такие действия», — приводит слова генерального секретаря профсоюза «Французская демократическая конфедерация труда» Лорана Берже радиостанция France Info.

Призыв поддерживается как анонимными активистами, так и некоторыми организациями, например налоговой ассоциацией Attac. При этом конкретные шаги по срыву подготовки и проведения Олимпийских игр в сообщениях не названы.

В соответствии с новым законом минимальный возраст выхода на пенсию увеличили с 62 до 64 лет.

Игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года и продлятся до 11 августа 2024 года.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о словах француза Эмильена Жаклена о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.