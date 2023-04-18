Анчелотти ожидает, что Кроос завершит карьеру в «Реале»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем полузащитника команды Тони Крооса.
Анчелотти ожидает, что Кроос завершит карьеру в «Реале»
  • AP
  • © Alvaro Barrientos

«Кроос — легенда клуба. Он игрок высочайшего уровня. Новое соглашение? Я ожидаю, что Тони точно завершит свою карьеру здесь, в «Реале», — цитирует тренера инсайдер Фабрицио Романо.

По информации СМИ, Кроос близок к продлению соглашения до конца сезона-2023/24.

Действующее соглашение игрока с «Реалом» истекает 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провёл 40 матчей за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» одержал выездную победу над «Кадисом» в матче Примеры.

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